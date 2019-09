Eestis langes tähtis otsus: 5G ei tapa

Komisjon alustas 5G uurimist juunikuus, mil riigikogule laekus kollektiivne pöördumine «Nõuame 5G-tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis», mille algatajaks on portaal Kiirgusinfo – keskkond, mille algatas kaugloetava elektriarvesti tõttu hingerahu kaotanud mees.

Sellest tulenevalt on komisjoni seisukoht, et praegu ei ole põhjust peatada 5G tehnoloogia paigaldamist Eestis.

Küll aga leiavad komisjoni liikmed eesotsas Erki Savisaarega, et kahtlemata peab ka tulevikus kõigi väljade summaarne võimsustihedus vastama kehtivatele kiirgusnormidele.

«5G tehnoloogia puhul kasutusele võetavad sagedused on lähedased juba kasutusel olevatele sagedustele ja nende bioloogilise mõju osas ei ole alust oodata mingeid olulisi erisusi. Otstarbekas on jätkuvalt rakendada mistahes elektromagnetkiirguse puhul ettevaatuse ja mõistliku kasutuse printsiipi,» kõlab komisjoni seisukoht.

Keskkonnakomisjon leiab ka, et mõistlik on 5G asemel maksimaalselt panustada tervisele kahjutu optilise kaabelvõrgu kasutusele.

Pöördumise sisuks on nõue Eestis 5G-tehnoloogia paigaldamise peatamiseks, kuni sõltumatud teadlased saavad kinnitada, et 5G ja raadiosageduslike elektromagnetväljade (5G koos 2G, 3G, 4G ja wifiga) tekitatava kiirguse kogutase ei ole inimestele, eriti imikutele, lastele ja rasedatele ega ka keskkonnale kahjulik.

Pöördumise algatajad leiavad, et «lisandudes juba olemasolevale andmesidetehnoloogiale (2G, 3G, 4G, wifi jne), tõstab 5G olulisel määral inimeste kokkupuudet raadiosageduslike elektromagnetväljadega, mille kahjulik mõju inimestele ja keskkonnale on tänaseks veenvalt tõestatud».

Tallinna Tehnikaülikool on esimesena Eestis asunud katsetama uue põlvkonna 5G andmesidevõrku ning muu hulgas uuritakse väiteid selle ohtlikust mõjust inimese tervisele.

Sellest tulenevalt on tehnikaülikool veendunud, et 5G võimalik negatiivne mõju inimeste tervisele on oluliselt väiksem, kui hetkel laialt kasutusel oleval mobiilsidel.