Norra digiminister Postimehele: kogu maailm tuleb taas ühendada

AP: Mul on käes Euroopa Komisjoni koostatav DESI raport riikide digitaalse arengu kohta ja mida ma näen: mobiilse interneti katvus Norras on 100 protsenti, riigi e-teenuseid kasutab 90 protsenti norrakatest, valguskaabel on veetud koguni 96 protsendini Norra kodudest? Mulle hakkab vägisi tunduma, et Norra digiriik on valmis – on teil üldse midagi teha hommikust õhtuni?

NA (naerab): Meil on tõesti väga hea stardipositsioon, oleme aastaid uue tehnoloogia kasutusevõtu eesrinnas olnud ning soliidne internetivõrk, mille peale uusi teenuseid ehitada. Mobiilne internet on meil maailma üks kiiremaid ning enam kui 80 protsendil elanikest on ligipääs kiirele internetile, st. 100 Mbit/s.

Kõige selle aluseks on enamasti olnud turupõhine lähenemine. Telekomiettevõtted on mitme aasta vältel investeerinud ligi miljard eurot aastas mobiili ja lairiba infrastruktuuri arendamisse Kliendid kasutavad üha suuremas koguses infot (customers use more and more data) ja nad on valmis selle eest maksma. See omakorda on loonud telekomidele võimaluse suurteks investeeringuteks nii mobiilsesse kui püsiinternetti.

Eesti ei ole kuidagi suutnud kokku leppida, mitme ettevõtte vahel jagada ära uue põlvkonna 5G sagedused – kui algselt oli plaan jagada ära see Rootsi ja Soome suurte telkide vahel, siis see ei meeldinud Eesti väikestele telkidele ja kogu teema on nüüdseks kohtus. Kuidas on seis Norras – kas esimesed 5G-võrgud on püsti?

Norras on kolm peamist mobiilse interneti pakkujat: Telenor, Telia ja Ice, kes on teatanud soovis 5G-võrke rajada ning nad on ka esimesed piloodid käivitanud. Esialgsed sagedused on jagatud nende vahel oksjoni tulemusel ära ning nüüd valmistume ka valituse poolt 5G kasutuselevõtuks.

Oleme heas positsioonis ja kui piloodid on läbi, siis loodetavasti jõuavad esimesed teenused klientideni. Mõne aastaga tahame 5G levikuga katta kogu riigiga. Täna meil veel lõppkasutajatele 5G-teenuseid pakkuda ei ole ja see ei ole ka peamine eesmärk –esialgu vajavad seda ettevõtted ja tööstused, aga ka isejuhtivad autod ja autonoomsed laevad saavad kasu reaalajas suurte infomahtude liigutamisest.

Ma ei saa sel teemal kuidagi puudutamata jätta Hiina teemat. Kas Norra valitsus ütleb telkidele ette, kelle tehnoloogiat nad tohivad oma tuumikvõrkudes kasutada ja kelle oma mitte? Otsesõnu: kas Huawei on Norras keelatud?

Norra operaatorid peavad ise valima oma tarnijaid. 2019 jaanuarist on meil uued julgeolekuseadus, mis annab meile paremad võimalused riikliku julgeoleku tagamiseks kõikides sektorites, ka võrkude puhul ning me oleme operaatoritega tihedas dialoogis. Otsuse langetavad siiski nemad, meie ettevõtete põhist keeldu ei kehtesta. Teame näiteks, et Ice on otsustanud kasutada Nokia võrgutehnoloogiat.