Avastati tohutu SIM-kaartide turvanõrkus. Kas Eesti on ohustatud?

Telia Eesti IKT riskide ja turva grupi juht Aigar Käis ütles, et Telia eelkäija EMT andis seda tüüpi SIM-kaarte välja umbes 15 aastat tagasi ehk vahemikus 2003-2005. Peale 2005. aastat pole aga kõnealuseid SIM-e kasutatud ning tänaseks on valdav osa nendest kaartidest ka klientide poolt uuemate vastu välja vahetatud. Näiteks kõik 3G ja 4G SIM-kaardid on juba uuemad.

«Samuti ei puuduta see teema e-SIM-i ega ka Mobiil-ID toega SIM-kaarte. Kahtluse korral võib kontrollida oma SIM-kaardi seerianumbrit, kus Telia poolt kasutatavate SIM-ide puhul tähistavad seerianumbris kohad 8, 9 ja 10 aastaarvu, millal SIM on välja antud. Näiteks: 8737201(018)080427289, kus siis sulgudes on viide aastale,» selgitas Käis.

Tema sõnul on SIMJacker haavatavuseks tituleeritud turvanõrkus probleemiks pigem sellistes regioonides, kus on SIM-kaardile loodud funktsionaalsus näiteks pankadega suhtlemiseks või lisateenuste kasutamiseks. Eriti populaarne on see Aafrika ja Lõuna-Ameerika riikides.

Ka Tele2 turundusjuhi Liina Liivi sõnul selle ettevõtte väljastatavates SIM-kaartides S@TBrowser tehnoloogiat ei kasutata ning seega ohtu pole.

Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli kinnitas samuti, et Elisa klientide kasutuses olevad SIM-kaardid on turvalised. «Välja toodud haavatavusest pole meie klientide SIM-kaardid ohustatud, sest ei kasuta S@T brauserit,» ütles ta.