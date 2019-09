Facebookis rünnatakse eestlasi libakontodega

Spämm paistab levivat vähemalt sama kiiresti, kui meil metsistub valimiste tulemusel õue külma kätte jäetud vana eliit. Petturid on selleks loomas täiesti tavaliste Eesti nimedega - näiteks Anu, Grete ja Kaisa - kontosid, mille vahendusel saadetakse massiliselt sõbrakutseid ja mille ainsaks sisuks on üleskutse klikkida konto lehel välja toodud lingil.

Tasub tähelepanu pöörata, et libakontod on loodud väga värskelt, reeglina on profiilides välja toodud vaid eesnimi ning kontol olev foto on ilmselgelt mõnest madalama taseme modelliportaalist pihta pandud.