Tele2 sulges Postimehe avastatud SMS-pettuse

«Antud juhul oli tasulise lühinumbri kasutamiseks olemas leping, kuid kuna teenuse sisu viitab pettusele, siis otsustasime numbri klientide kaitseks kiiresti sulgeda,» ütles Tele2 turundusdirektor Ines Estrin.

Tegemist oli tasulise numbriga 14414, mille puhul teenuse tellimiseks pidi kasutaja saatma lühinumbrile SMSi.

«Kui aga kampaaniaks kasutatakse libakontosid, siis viitab see selgelt pettusele. Praegu veel ühtegi kaebust laekunud pole, aga palume inimestel olla Facebooki libakontode suhtes tähelepanelikud,» ütles Estrin.

Sama tasuline number kehtib ka Elisa võrgus, kuid Elisa pole oma kommentaari veel jaganud.

Telia Eesti küberturvalisuse valdkonna juht Aigar Käis ütles, et Telia Eesti võrgus sellist lühinumbrit avatud pole.

Tema sõnul on tegemist klassikalise SMS-spämmiga, mille eesmärk on meelitada kasutama perioodilist ja üldjuhul ka suhteliselt kallist SMS-teenust. Tavaliselt tehaksegi selliseid pakkumisi läbi erinevate SMS-teenuste pakkujate, kellel on numbrid erinevate operaatorit võrgus avatud.

Perioodilist sisuteenust pakutakse perioodiliselt (näiteks kord nädalas) ning sellel on kindel nädala- või kuutasu. Teenusega liitunutele pakutakse erinevat mobiilisisu (sh näiteks helinaid, pilte, horoskoope jne). Reeglina pakuvad selliseid teenuseid mobiilioperaatorist sõltumatud teenusepakkujad. Teenuse aktiveerija on üldjuhul seadme kasutaja ise või mõni tema lähedane (näiteks laps) ning ette on tulnud ka olukordi, kus kasutajad on teenuse kogemata ja teadmatuse tõttu aktiveerinud.

Postimees kirjutas hommikul, et täna öösel käivitus eestlaste pommitamine Facebooki libakontodega, mille kaugem eesmärk on neilt tasuliste SMSide abil raha välja petta.

Petturid lõid selleks täiesti tavaliste Eesti nimedega – näiteks Anu, Grete ja Kaisa – kontosid, mille vahendusel saadetakse massiliselt sõbrakutseid ja mille ainsaks sisuks on üleskutse klikkida konto lehel väljatoodud lingil.

Tasub tähelepanu pöörata, et libakontod on loodud väga värskelt, reeglina on profiilides välja toodud vaid eesnimi ning kontol olev foto on ilmselgelt mõnest madalama taseme modelliportaalist pihta pandud.

Kui läbida libaprofiilide lingis toodud klikkide kadalipp – taustaks poolpaljaste naiste fotod –, selgub ka pettuse tegelik eesmärk. Ohvreid meelitatakse saatma tasulisi SMSe ühele lühinumbrile.

Teenuse osutajaks olevat info põhjal Mauritiusel registreeritud ettevõte New Performance Group, selle kliendiinfo e-posti aadress on aga välja mõeldud ja mobiilinumber paistab olevat hoopis Soome riigikoodiga.

Viidatakse ka sellele, et teenus ei toimivat justkui EMT võrgus, sellise nimega mobiilioperaatorit ei eksisteeri Eestis muidugi juba ammu.