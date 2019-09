Eesti piletiettevõte Ridango siseneb Soome turule

Ridango tarnib Imatrale eestlastele juba tuttava kontopõhise piletisüsteemi, mis võimaldab reisijatel senisest märksa mugavamalt pileteid soetada ning ühistransporti kasutada, kuna kogu piletiinfo on salvestatud digitaalse konto, mitte füüsilise kaardi külge. Soome jaoks on tegemist küllalt uudse lähenemisega, sest sarnane tehnoloogia on senini kasutusel vaid Turu linnas ja mujal kasutatakse endiselt traditsioonilist kaardipõhist lähenemist.