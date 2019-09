Intervjuu eksperdiga: miks Eesti teed tegelikult lagunevad

Aivar Pau: Miks Eesti teed ikkagi peamiselt kasutuskõlbmatuks muutuvad? Kas küsimus on ainult asfaltikihis, mida naelrehvid, temperatuurikõikumised ja kloriidid hävitavad, või on asi aluskihtide kehvas kvaliteedis ja kandvuses, mis roobastel kirelt tekkida lasevad?

Taivo Möll: Eesti teede seisukord on üldpildis hea, eriti riigimaanteedel. Kuid aeg-ajalt ikka mingeid probleeme esineb. Paljud meie teede muldkehad on ehitatud juba kaua aega tagasi ja tihtipeale käepärastest materjalidest. Kui me vaatame, kust me tuleme, siis näeme, et oleme pidanud Eesti teede puhul suhteliselt õhukese rahakotiga hakkama saama ja otsitud on alati optimaalseid variante, muldkehade väljavahetamised ei ole alati olnud jõukohased, kuid järjest enam tehakse ka seda

Selge on see, et kui seal all mingid probleemid on, siis jõuavad need suhteliselt kindlalt ka üles välja. Asi hakkab reeglina ikka alt peale.

Miks ma tavaliiklejana küsin, on see, et kui ma jalgrattaga Vabaduse väljakul üle Pärnu maantee sõidan, siis asfalt paistab nagu terve olevat, aga ometi ületan justkui ameerika mägesid.

Põhjusi võib olla kaks: üks on suure liikluskoormuse all deformeerumine ja teine on lihtne tõdemus, et asfalt ise kulub aja jooksul õhemaks. Arvan, et selles lõigus esinevad koos mõlemad tegurid. Asfaltkatet tuleb aeg-ajalt uuendada, see on loomulik protsess.

Tavaliiklejatena näeme, et kord pannakse uute teede muldkehasse metallvarrastest sõrestikke, kord tekstiile. Mis selle viimase mõte on?

Tekstiili kasutatakse põhimõtteliselt eraldavaks ekraaniks, et erinevad materjalid omavahel ei seguneks. Näiteks, et liiv ei läheks killustiku vahele, mis vähendaks killustikukihi kandevõimet. Kasutatakse ka võrke, mis annavad materjalidel paremat siduvust ja tekitavad paremini kandva pinna.

Millised on need peamised möödapanekud, mida teie ikka ja jälle Eesti teedeehitusel avastate?

Peamised probleemid algavad peale sealt, kui eeltöö on kehvasti tehtud. Minnakse midagi ehitama ja projekti eeluuringud on puudulikud – pole tehtud kindlaks, kui kõrgel on pinnavesi või kuidas aluskihid asuvad. Kui sellised tööd on jäetud tegemata, siis ehituse käigus või ka hiljem tulevad need kindlasti välja.

Me ise pakume teede projekteerijatele välja maaradarit, mille abil on võimalik vaadata, kuidas tee sees olevad kihid asuvad ja kuhu on vaja teha täpsustavaid katsepuurimisi. See annab täpsema ja selgema ülevaate tee olukorrast võrreldes sellega, kui lihtsalt kindla sammuga auke puurida. Seda võimalust hakatakse ka järjest rohkem kasutama.

Mis ikkagi asfalti kõige rohkem lõhub: naelrehvid või aastaaegade vaheldumine?