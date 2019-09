Hiina diplomaat: oleme ainsad, kes suudavad valmistada kõike

«Hiinas ei olnud veel 70 aastat tagasi mingisugust tööstust, pidime ookeani tagant importima isegi naelu ja tikke. Täna on Hiina ÜRO andmeil ainuke riik maailmas, mis suudab toote absoluutselt kõike. 70 aastaga on toimunud tohutu muutus,» rääkis Yi.

Miks see on juhtunud? Kuna teadlased, eksperdid ja professionaalid panustavad riigi arengusse nii palju. Ainuüksi 2015. aastal panustati Yi sõnul Hiinas arendustegevustesse 1,4 triljonit jeeni.

«Kui me räägime rahvusvahelisest koostööst teaduse ja tehnoloogia valdkonnas, siis ei tohiks sellel olla mingisuguseid piire. Nagu me ütleme: teadlastel ei ole rahvust,» ütles suursaadik. «Siiamaani ütlevad mõned, et hiinlased on varastanud nende teadmisi. Aga me oleme inimesed ja peame jagama teadmisi, teadust ja innovatsiooni.!»