Abilinnapea: Oslo on muutunud sisuliselt sularahavabaks

«Oslos on tänaseks sularahavool sisuliselt kadunud. Kõike tehakse online’is ja see on paljud asjad keeranud pea-peale. Minu jaoks tähendab see muutus eelkõige ettevõtluse ja rahavoogude läbipaistvust ning musta äri kadumist, aga ka paremat maksude tasumist ja võitlust korruptsiooniga,» ütles Marthe Scharning Lund täna Oslo Innovation Weekil.

Abilinnapea tõdes 680 000 elanikuga Oslo kasvab igal aastal 10-15 000 inimese võrra, see on palju ning see seab ka linna arendamisele suured nõuded – asju tuleb teha uuel viisil ning innovaatiliselt. «Küsimus on selles, kuidas me mõtleme, kuidas me toodame, kuidas me elame, kuidas me töötame. Kusjuures ükski inimene ei tohi kiire digitaalse arengu rongist maha jääda,» rääkis Scharning.