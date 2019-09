Kvantarvutid ähvardavad katki hammustada eestlaste ID-kaardid

Milles asi? Tehnoloogiahiid Google väidab lekkinud dokumentide põhjal, et on ehitanud kvantarvuti ning programmeerinud seda viisil, et sellel kulus vaid kolm minutit ja kakskümmend sekundit ülesande jaoks, mille jaoks moodne superarvuti vajab 10 000 aastat. See tähendab, et teoreetiliseks oleks sellise masina võimuses murda ka traditsioonilisi krüptoalgoritme, sealhulgas Eesti e-riigi aluseks oleks digitaalse identiteedi avaliku võtme krüptosüsteemi ehk RSA-d.