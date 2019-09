Üsna palju inimesi on Eestis kokku puutunud kahtlaste üleskutsete ja SMS-idega, milles tuntud teenusepakkujad justkui kutsuvad uuendama oma kontaktandmeid ja paroole, osalema erinevates auhinnaloosides jne. Millega on tegu?

Suur hulk selliseid üleskutseid on erinevad õngitsus- ja petuskeemid ning kahjuks on näha nende puhul märgatavat aktiivsuse tõusu.

Millised on peamised petuskeemid, mida kurikaelad näiteks SMS-i teel kasutavad?

Siin on päris mitu eri suunda. Olulise osa moodustavadki õngitsus- ja petu-SMS-id, mida tuntakse ka SMShingu nime all. Selliste SMS-ide puhul pöördutakse inimeste poole võimalikult personaalselt, jättes mulje, et tegu on kasutajale tuntud teenusepakkujaga. Asja tegelik eesmärk on aga meelitada inimest jagama oma kontaktandmeid ja paroole, et saada ligipääsu inimese pangakontole, e-postile või sotsiaalmeedia kontole.