Videodest ei saa inimestel veel nii pea küllalt. Kes vähegi midagi müüb või maailmale öelda tahab, teab kui hästi video võrreldes kõige muuga töötab. See pole muidugi mingi uudis ja need, kes video oma töös juba kasutavad, teevad seda 99% tõenäosusega ka edaspidi, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.

Muidugi pole video ainult reklaami tööriist. Monteerimist vajavad ka reisil tehtud videoklipid ning meenutused pulmapeost. Töö, pere ja hobide kõrvalt on tihtilugu raske leida aega, et arvuti taha maha istuda, läbi vaadata kogu videomaterjal ning seejärel monteerida see millekski vaadatavaks ja ehk koguni heaks.

Õnneks on äpipoodides saadaval kümneid, kui mitte sadu tasuta või üsna odavaid videotöötlusäppe, mille abil telefonis või tahvlis luua videod, mis näevad professionaalsed välja.

Toome välja valiku, millest kõigil on oma plussid. Põhiline eesmärk on pääseda orjastava lauaarvuti tagant ning teha ägedaid videosid käigupealt.

Videode tegemisel on oluline osa operatsioonisüsteemil. Võtsime valikusse äpid, mis on saadaval Androidile ja iOS-le mõlemale. Enamikul nendest on tasuta ja tasulised versioonid. Soovitame testida rohkem kui ühte, enne, kui tasuline versioon soetada.

Quik

Quik on videotöötluseks mõeldud tasuta äpp GoPro tegijatelt.

Seda tehes on silmas peetud monteerimisprotsessi tegemist võimalikult kiireks, et filmitud materjal saaks käigu pealt filmitud, monteeritud ja postitatud. Seetõttu pole valikuid ja võimalusi väga palju, kuid see-eest on võimalik kasutada ka Androidil.