Tahame me ju, et nii sõnumid, kontaktid, kui pildid ja muu oluline telefoni vahetusel säiliks. See aga võis veel mõni aasta tagasi tähendada tõsist pusimist ja peavalu. Õnneks aga on viimasel ajal tootjad selles suunas jõudsalt toimetanud ja nende püüd kasutajate elu uue telefoni esmasel seadistamisel ja andmete üle toomisel lihtsamaks muuta on hakanud vilja kandma. Muidugi on iga ettevõte liikunud ise suunas ning loonud enda arvates parima lahenduse, kuid vähemalt on need olemas ja enamasti ka toimivad.