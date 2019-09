David Cameron: Eesti tõukab meid troonilt

«Kui me olime Euroopa Liidu liikmed, olime me entusiastid liikmesriikide koostöö ja ühisturu osas, kuid me polnud iial entusiastid poliitilise liidu üle ja meile ei meeldinud Euroopa parlament, meile ei meeldinud Euroopa lipp – meil on endal sadu aastaid head tööd teinud parlament ja me oleme uhked omaenda lipu üle,» ütles David Cameron eile õhtul Norras Skjetteni külakeses toimunud ärifoorumil Oslo Business Forum.

Mis puutub Brexiti kampaaniasse, siis ei olnud tema hinnangul peamised mitte niivõrd tehnilised argumendid ühisturu, töökohtade ja ettevõtluse üle, vaid emotsionaalne argument vajaduse üle saavutada kontroll immigratsiooni üle.

«Mul on küll palju etteheiteid sellele kampaaniale, kuid tuleb ausalt tunnistada, et immigratsioon on number üks või kaks probleem igas Euroopa Liidu riigis. Ja inimesed tunnevad, et poliitikud ei ole piisavalt teinud selle tunnistamiseks,» rääkis Suurbritannia ekspeaminister. «Arvan, et immigratsiooniteema omas Brexiti hääletuse tulemusele suurt mõju, nagu muuseas ka Donald Trumpi presidendiks valimisele. Kui me vaatame olukorda USAs, siis pole minu arvates mingit kahtlust, et immigratsioon oli üks peamistest mõjuteguritest Trumpi valimisele.»

Ekspeaministri sõnul lõi Suurbritannia aastatel 2010 kuni 2014 rohkem töökohti, kui kogu ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriigid kokku. Seega pole ka imestada, et immigratsioon ronis lakke ja Suurbritannia oli tekitanud iseendale probleemi.

Tööjõu vaba liikumise raames hakkas Euroopa Liidus toimuma aga inimeste liikumine ilma igasuguse kontrollita. «Poliitikud peavad tema sõnul inimestele demonstreerima, et immigratsiooni osas on olemas süsteem, mis on õiglane, kontrolliv ja töötab oma riigi kasuks.»

Cameroni vastus suurele küsimusele, kuidas saada poliitikud tagasi ratsionaalsuse ja mõistlikkuse juurde «pärast aastaid Trumpi ja Brexitit ja kõike muud», on hakata tegelema inimeste tegelike muredega. Muredega globaliseerumise pärast, keskklassile omase heaolu pärast, immigratsiooni pärast.

Ratsavõistlus viie hobusega

Mis puutub Suurbritannia praeguse poliitika peamist probleemi, siis nimetas Cameron selleks asjaolu, et valitsusel puudub enamus parlamendis.

David Cameron FOTO: Stian Aleksander Rasmussen, Oslo Business Forum

«Suurbritannias toimub praegu ratasvõistlus viiel hobusel: lahkuda EL-ist leppega, lahkuda EList ilma leppeta, korraldada uued üldvalimised, korraldada uus referendum või mitte lahkuda EL-ist,» ütles ekspeaminister.

Tema sõnul võib praegu igal hommikul üles ärgata ja ennustada erimoodi, milline neist on kõige tõenäolisem.

«Ma arvan jätkuvalt, et kõige tõenäolisemalt Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust leppega. See oleks kõige mõistlikum lahendus,» lisas Cameron.

Eesti võtab liidrikoha

Cameron nimetas mainekal foorumil seoses digiteemadega ka Eestit.

«Poliitika eesmärgiks on püüda kindlustada, et riigi majandusel on suure väljavaade saavutada tulevikus suur edu. Anda oma inimestele võimalus omandada head haridust ja saada head tööd. Maailmas toimub praegu tohutu tehnoloogiline areng – Amazon keerab peapeale raamatuturgu, Uber taksoturgu, fintech kõike panganduses toimuvat,» ütles ekspeaminister.

Tema sõnul toimub tehnoloogiline areng üha kiiremini ja kiiremini ja ning riikidel on valida, kas olla pardal liidrid või teha teiste järgi.

«Suurbritannias saab teha kõike online ning me oleme kõik teenused koondanud ühele veebilehele. Suurbritannial on maailma kõige digitaalsem valitsus ja ma olen selle üle väga uhke, või tegelikult – ma arvan, et Eesti võtab kohe meile selle koha ära -, aga vähemalt hetkeks me seda oleme,» naljatas Cameron.