Kingo küsib, meie vastame: mis on iduettevõte

Miks salastati idufirmade nimekiri, ei tea.

Teiseks proovime kindlaks teha, millal saab idufirmast tavafirma, mis sellesse nimekirja enam kuuluda ei tohiks.

Üldtunnustatud kriteeriumi kohaselt, et idufirma toode või teenus ei ole tohiks olla end veel äriliselt tõestatud, tal puudub väljakujunenud kliendibaas ja ärimudel on pidevas aktiivses arengus ning võib isegi kardinaalselt muutuda protsessi käigus. Tegemist on ajutise kooslusega, mis alles otsib ärimudelit, ning mille peamine eesmärk on enamikul juhtudel saada mõnele suurele ära müüdud.

Need kriteeriumid peaksid vähendama eeltoodud nimekirja kardinaalselt. Taksoäppide või rahvusvaheliste rahavahendajate klientuur on teadagi kes, ärimudel selge ning ainult kahjumist ei piisa staatuse saamiseks. Kümme aastat tegevust ei viita enam samuti ajutisusele ja ärimudeli otsimisele.

Kui ikka on juba aastaid jäädud kindlaks ühele ärimudelile, arendustööd ei käi enam öösel kell 2 kuskil kitsas uberikus pitsat närides, uusi «raputavaid» arendussuundi pole peale tulnud, investorite huvi ei paista kuskilt ja uusi riskantseid turge kah väga ei vallutata, siis…

Küsimus on eelkõige arendusmeeskonna mentaalsuses, riskide võtmises , kasvuihaluses. Kas Facebook ja Bolt on startupid – minu isiklikul hinnangul ikka veel on. Mõlema puhul toimub meeletu kasv, seniste kivisse raiutud süsteemide raputamine ja üha uute ja ootamatute teenuste väljatoomine.

Kindlasti peaksid olema erand ka teaduspõhised idufirmad, kuna teadustöö ja uurimine võivad aega võtta üüratu aja ja arengud on ettearvamatud – olgu või süsinikupõhised superkondensaatorid.

Tegelikult ei olegi reeglina tavainimesele oluline, millal saab startupist tavaettevõte, küll aga saab see otsustavalt määravaks kolmandatest riikidest pärit tööjõu Eestisse toomisel. Ning selles osas tuleb eeltoodud komisjoni hindamiskriteeriumid kindlasti täpsemalt üle vaadata. Kui riik teeb seaduslikke erandeid, peab riik olema täpne ka definitsioonides.

Minister Kingo rääkis viimases saates «Laser», et tema hinnangul on start-up'ide regulatsioon puudulik ja tema sõnul jääb selgusetuks, mille poolest erinevad kaua tegutsenud start-up'id n-ö tavalistest ettevõtetest.

«Start-up'idega on see lugu, et jaa, nad on väga hea lahendus, aga start-up'ide tegevuse regulatsioon on puudulik,» sõnas Kingo. «Ei saa olla start-up kui ta on kümme aastat juba tegutsenud ja ärimudel on valmis,» jätkas ta. «Tekib küsimus, mille poolest nad siis erinevad tavalisest ettevõttest? Miks ta siis kohe ei võiks tavaline ettevõte olla, äriühing? Miks ta nimetab end start-up'iks.»