BMW kustutas isesõitvas autos seksimist propageeriva reklaami

Seda, et autodes hakatakse tegema uinakuid, tööd, vaatama sarju, mängima videomänge, lugema raamatuid jms, on spekuleeritud juba ammu. Loomulikult on ennustatud ka, et kui inimesed seksivad vahetevahel juba praegu autoroolis, siis isesõtivate autode ajastul saab sellest levinud praktika. Baieri autotootja BMW leidis, et taolist meeldivat kontseptsiooni võiks reklaamida ka klientidele, kuid tõmbas reklaami tagasi.

BMW postitas Twitterisse nüüdseks kustutatud video, mis näitab autos suudlevat noorpaari ja seejärel maanteel liiklevat BMW järgmise generatsiooni Vision iNext elektrilist ideeautot. Reklaam ei näita otseselt autos viibivaid inimesi, kuid sõidukist mööduv politsei tõmbab käima vilkurid. Lühike video lõppeb kirjaga: «ruum, kus kõike saab teha mugavalt. BMW Vision iNEXT.»

BMW on varem lubanud, et Vision iNEXT elektrimaastur saavutab 2021. aastaks neljanda kategooria autonoomsuse, mis tähendab, et sõiduk ei vaja teekonna lõpetamiseks juhti. Täielik isesõitmine algab viiendast kategooriast, mis tähendab, et neljandal on tõenäoliselt mõningad piirangud nagu geograafiline piirang, kiiruspiirang vms.