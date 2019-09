OnePlus esitles uut mobiili

Tootja ise peab oma seadme suurimaks tugevuseks 90-hertsilise sagedusega Fluid Amoled ekraani, mille eredust on võimalik päikesevalguse käes vaatamiseks seadistada kuni 1000 nitini. Lisaks on telefonil «Eye Comfort» režiim telefoni kasutamiseks öösel.

Seadme korpus on matt ning värvivalikus on hõbe ja sinine. Mobiili tagaküljel on ringikujulisse raami paigutatud kolmikkaamera.