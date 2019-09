Hiina eitab Airbusi küberründamist

«Viimastel aastatel on meedias olnud palju kajastusi küberrünnakute kohta. Neis kajastustes, ilma igasuguste tõenditeta, omistavad asjaomased osapooled küberrünnakud alati Hiinale ja laimavad Hiinat,» ütles välisministeeriumi kõneisik Geng Shuang.

AFP kirjutas neljapäeval, et Euroopa lennundushiidu Airbus on tabanud mitu küberrünnakut, mille käigus on proovitud selle tehnoloogiasaladusi varastada. Allikate sõnul kahtlustatakse rünnakute taga Hiinat.