Telefoniarvustus: ootamatu Note 10

Mõõtudelt on tegemist nö paraja suurusega seadmega, mis pole liiga suur ega liiga väike, et see ühelt poolt õhtuse jooksu ajal taskusse pista või teisalt ka videod ja artiklid rahulikult ära vaadata. Seade kaalub vaid 168 grammi, mis on isegi üllatavalt väike näitaja ekraani suurust ja aku mahutavust arvestades. Tegelikult on tegemist lausa läbi aegade kergeima j väikseima Note-seeriaga telefoniga üldse.

Super AMOLED tüüpi ekraani diagonaaliks on täpsemalt 6,27 tolli ja kuna ekraani servad on kumerad, siis tegelikult on see veidi väiksemgi. See tipptelefonidele nii omane servade kumerus on tegelikult ka veidi häiriv – kui näiteks mõne striiminguteenuse pakkuja (Dailymotion) veebis täisekraanvaates videot vaadata, siis kipub ajariba jääma just sinna kumeruse allaossa ja mõnikord tuleb hea mitu korda toksata, et ajas edasi või tagasi liikuda. Mänguritele meeldib samuti lameekraan kindlasti palju enam, aga käes hoida on kumerate servadega seadet kindlasti mõnusam.

Ekraani resolutsiooniks on 2280x1080 pikslit ja pikslitiheduseks 401 ppi. Kuva sageduseks on 60 Hz, mis on palju väiksem näiteks sel nädalal esitletud OnePlus 7t ekraanist, millel sageduseks 90 Hz.

Ekraan on kaetud uusima ja kriimustustele ning põrutustele vastupidavaima Gorilla Glass 6 kaitseklaasiga. Väliskujult on tegemist kaasaegselt sihvaka seadmega, ehk siis pikkus ja laiuse suhe on tublisti pikkuse kasuks muditud ja nii ulatub pöidlaga ekraanil suuremat osa kasutama.

Ekraani sisse, selle alumisse ossa on integreeritud ka ultraheli tehnoloogiat kasutav sõrmejäljelugeja ning seadme ülaosas asub silmaiirise lugeja. Mõlemad siis ette nähtud seadme lukustusest vabastamiseks ja näiteks pangaäppide puhul ka sisselogimiseks. Samsung peaks veel kindlasti vaeva nägema ekraani sisselülitamise kiirusega – sõrmejälje tuvastamise ajal tahaks näha juba märksa kiiremat ekraani aktiveerumist.

Aga mis siis seadmes ootamatu on? Eelkõige selle kõige kasutatavam osa ehk toitenupp. Mobiili parem külg on nüüd muudetud täiesti nupuvabaks ja nii on ka toitenupp viidud vasakule küljele ja seadme sisselülitamine toimub pöidla asemel nimetissõrmega. Või siis sõrmejäljelugeja ja näotuvastusega - kuidas keegi soovib.

Igal juhul tundus see uuendus esmalt päris harjumatu. Kuid üllatus! Vähem kui tunni pärast harjud sa sellega niivõrd ära, et ei pane enam uuendust absoluutselt tähele. Seega ei ole ma uuenduse suhtes kuidagi kriitiline.

Lisaks on muutunud ka toitenupu funktsionaalsus. Sellel sõrme pikalt peal hoides ei avane enam vaikeseadena automaatselt väljalülitamise menüü vaid hoopis kasutajaabi Bixby. Küll aga saab küljenupu seadete alt selle ära muuta ja vana hea toimimine taastada. Kui teha sellel nupul kaks kiiret vajutust, siis saab panna avanema kas kaamera, mõni soovitud rakendus või taas Bixby.