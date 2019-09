Vahemere Liidu juht: pöördugem migratsiooni juurpõhjuste juurde

Milleks Vahemere Liit on ellu kutsutud ja millised on probleemid, millele te püüate lahendusi leida?

Me viime kokku ühelt poolt kõik 28 Euroopa Liidu riiki ja teiselt poolt 15 Vahemere lõuakalda riiki ja Balkanimaid. Oleme Barcelona protsessi järelmina aastal 2008 sündinud liit, millel on kuus peamist tegevusüksust.

Loomulikult veame me riikide vahelist poliitilist dialoogi, kuid selle kõrval ka valdkondlikku koostööd. Näiteks keskkonna valdkonnas veame ringmajanduse ja nn blue economy projekte, lisaks muidugi Vahemere ja ka Musta mere reostumise vastu võitlemise projekte. Mitmed meie projektid on seotud veega – see pole küll probleem Eestis, küll aga sellistes piirkondades nagu Lõuna-Itaalia, Hispaania, Kreeka ning Tuneesia, Jordaania ja teised Vahemere lõunakaldal olevad riigid.

Loomulikult töötame me kliimamuutustega kui ühe kõige enam väljakutseid pakkuva probleemiga, millega kogu inimkond praegu vastamisi seisab. Me töötame kõrgharidusuuringute, ettevõtluse ja digitaalarengu, linnaruumiarengute ja transpordi valdkonnas ning laste ja naiste kaasamise teemadega.

See kõik eeldab, et te ei tegutse mitte ainult valitsuste vaid ka organisatsioonide ja ettevõtete tasandil?

Tegutseme me kolmel erineval - ehk PPP - tasandil. Ühelt poolt muidugi klassikaline valitsustevaheline poliitiline dimensioon. Teine tasand on platvormid ehk kodanikuühiskond ja erasektor – kui me näiteks oleme täna siin Tallinnas digikonverentsil, siis oleme kaasanud kogu selle valdkonna siinse spektri, et valitsused kuuleksid otseallikast, mida sektor neilt ootab ja vajab. Kolmas P on siis juba projektid - toetama projekte kõigis meie tegevusvaldkondades.

Ma lihtsalt pean seoses Vahemere piirkonnaga küsime teilt Euroopa rändeprobleemide kohta – see on iga eurooplase jaoks esimene teema, mis seoses Vahemere lõunakalda riikidega praegu mõtteisse tuleb. On see teema, millega te samuti töötate?

Loomulikult me tegeleme selle teemaga ja meil on olemas isegi migratsiooniteemade saadik. Aga kui olla teiega aus, siis meie metodoloogia on rohkem suunatud migratsiooni juurpõhjustega tegelemisele. Pean silmas tööd, keskkonnast tingitud põhjusi. Tahame jõuda selleni, et inimestel oleks oma kodumaal piisalat hea keskkond selle, et nad seal püsiksid.

Pean silmas näiteks veemajandusprojekte, mis aitavad riikide valitsuses oma veeressursse mõistlikult viisil kasutada.

Kuid me peame endale teadvustama endale veel midagi väga olulist. Demograafiline tasakaalustamatuse valguses Vahemere põhja- ja lõunakalda vahel tuleks tagant tõugata legaalselt immigratsiooni põhja ja lõuna vahel, mis oleks kasuks mõlemale poolele. Lisaks luua lõunakalda riikides töökohti, ettevõtlusvõimalusi. Selle probleemiga tegelemisel on rohkem kui üks vaatenurk.