Video ja fotod: Tallinnas sai paika esimene nutikas ülekäigurada

Valukoja 8 maja ette püsti pandud lahenduse on loonud Tartu startup-ettevõte Bercman Technologies ning see jälgib kaamerate ja sensorite abil enda ümber toimuvat. Kõigile liikluse osapooltele annab see ennetavalt märku potentsiaalsest liiklusohtlikust olukorrast.

Nutika ülekäiguraja märgid hoiatavad autojuhte tavaolukorra puhul vilkuvate valgete LED tuledega ning ohuolukorra puhul punaste, eredalt vilkuvate LED tuledega märgipea ümber ning postil. Jalakäijat hoiatab süsteem audiosignaali ja pidurdushelidega.

Bercman Technologies juht Mart Suurkask selgitas Postimehele, et ülekäigulahendusel on kokku üle 1200 tootmiskomponendi, sensoreid on nende hulgas paarikümne ringis.

«Autode jaoks on märkide küljes 360-kraadine tavakaamera pluss lidar, loomulikult radar. Lisaks õhukvaliteedi sensorid ja autode loendur ning infrapunaandur teeolude tuvastamiseks,» rääkis Suurkask.

Kõik arvutused toimuvad tema sõnul märgis sees tehisintellekti abil ning eesmärgiks on vähendada liiklusohtlikke olukordi reguleerimata ülekäiguradadel. Muu hulgas arvutab see välja autode lähenemiskiiruse.

Bercmani meeskond on kuue-seitse liikmeline ning suuremaid arendusi alustati aasta tagasi.

Mainor Ülemiste arendusjuht Ursel Velve ütles, Ülemiste City areneb väga kiiresti – sinna tuleb pidevalt juurde inimesi ja teenuseid, just avati näiteks tervisemaja ja valmimas on hariduskompleks.