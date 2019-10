Pliiats

Nii nagu Samsungi Note seeria telefonidel, on ka Tab S6-el olemas stylus ehk puutepulk ehk S-pen. See on iseenesest hea asi ja võimaldab paljut. Nagu eeldada võib, saab ekraanile nii kirjutada kui joonistada, kuid eraldi tarkvara võimaldab veel palju muudki. Näiteks saab pliiatsit õhus viibates teha erinevaid toiminguid. Mõnes olukorras on see mugav, teises jälle mitte nii väga. Seadme nii-öelda eemalt juhtimine on abiks näiteks kaamera käivitamisel ja pildistamisel. Mitte aga õhus viibeldes helitugevuse muumiseks. Nimelt kipub kaugelt toimetades kannatama täpsus ja alt vedama kasutaja mälu, just selles osas, et mis liigutus täpselt, mida tegema peaks. S-peni vahest suurim probleem on aga selle hoidmine ajal, mil seda ei kasutata. Kui telefonide puhul saab selle mugavalt panna seadme sees asuvasse spetsiaalsesse hoidikusse, siis tahvlil on selleks tagaküljel asuv õnarus. Pliiats kinnitub sinna küll magnetiga ning ka laeb ennast sel ajal juhtmevabalt, kuid kahjuks on tegemist ikkagi veidi pooliku lahendusega. Seda seetõttu, et puutepulk tuleb küllaltki kergelt lahti ning kaob varem või hiljem ikkagi ära, lisaks on seda õnarust ilma vaatamata päris raske tabada ja pliiatsi sinna asetamine on seega tülikas. Pliiats on veel üks hea põhjus, miks soetada oma seadmele spetsiaalne ümbris, nimelt omab see eraldi kohta s-pen-i hoidmiseks.