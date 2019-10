Vähiravifondi Kingitud Elu tegevjuhi Katrin Kuusemäe sõnul on mTasku poolt pakutav annetuskeskkond julge ja otsustav samm tuleviku suunas ning vähiravifondil on rõõm olla osa sellest tulevikust. „Usume, et mTasku kõiki võimalusi me alles õpime tundma, kuid iga samm lihtsama annetamise poole muudab heade tegude tegemise mugavamaks ja laseb asjadel, mis muidu ei sünniks, sündida.“