Swedbanki internetipangas näeb tänasest LHV kontoseisu

«Kui kliendil on lisaks Swedbankile konto ka LHV pangas, saab ta alates tänasest selle oma Swedbanki internetipanka lisada ning vaadata selle konto jääki. Juba lähiajal saab meie internetipangas näha rohkemate pankade kontode jääke ja väljavõtteid ning algatada nendelt kontodelt makseid,» ütles Swedbanki klienditeenuste divisjoni juhi Ede Raagmets.

Raagmetsa sõnul on võimalust vaadata oma internetipangas ka teise panga kontoinfot on alates augustist – mil see võimalus avanes SEB klientidele - kuni tänaseks kasutanud ligi 2000 inimest.