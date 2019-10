Küberpolitseinik: armastus on pime

«Kindlasti äärmiselt kahetsusväärne juhtum ja võib olla tema pikaaegse tegutsemise on tinginud selline lihtne asjaolu, et armastus on pime. Eks me kõik ole mingitel eluetappidel armastuse nimel teinud rumalusi või võtnud täiendavaid riske ja ignoreerinud teatud häirekellasid. Kindlasti ei saa rääkida sellest, et inimesed oleksid olnud rumalad. Ei, pigem me saame rääkida osavast kelmist,» ütles Hannes Kelt Vikerraadio saates Uudis+.

Postimees kirjutas eile Alar Mikfelti nimelisest armukelmist, kes on 15 aasta jooksul petnud enam kui 20 naiselt välja rohkem kui miljon eurot. Oma tutvusi sobitas ta viimasel ajal peamiselt kohtingukeskkonnas Twoo. Mees tegutses lennujaama lähistel ka autoäriga ja seega sai ta mulje loomiseks lubada endale ringisõitmist klientidele kuuluvate kalliste autodega. Juhilube mehel ei olnud.

«Kindlasti me saame rääkida väga professionaalsest kelmist, kes oskas oma ohvreid väga hästi mõjutada ja nii-öelda ümber sõrme keerata. Sealt ka selline pikaaegne tegutsemine,» ütles Hannes Kelt.

Ta märkis, et inimeste eraelulised suhted – eriti kui nad lõppevad selliselt, kus on laenatud raha või on teada saanud, et neid on petetud -, ei ole asjad, millest inimesed julgeksid minna ja avalikult rääkida.

«Tema puhul saame rääkida väga hea sotsiaalsete oskustega ja alateadlikult heade psühholoogiliste ja manipuleerimisoskustega inimesest. Ta kindlasti suutis maalida endast ohvritele pildi, mis ilmselgelt ei olnud tõsi,» ütles kriminaalpolitseinik. «Samas oli see iga ohvri jaoks selliselt joonistatud, et see oleks atraktiivne, usaldusväärne ja kaasatõmbav. Ta oskas valetada nii, et silm ka ei pilgu. Väga osav ja kogenud inimestega manipuleerija.»

Kelt arvas, et Mikfelt suhtles kindlasti palju enamate ohvrikandidaatidega, kuid osad neist hammustasid ta olemuse läbi ja ei läinud tema mängude ja ideedega kaasa.