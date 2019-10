Turvafirma tegevus kolis äppi

Eelmisel nädalal osalesid Drive’i patrullid ka Eesti Raudtee suurel katastroofiõppusel Kopli Raud. USS Security patrullteenistuse juht Kristo Konks ütles, et lisajõudude leidmise probleemiga hakati tegelema juba paar aastat tagasi. «Kui tahame katta suuremat ala, siis tuleks panna üha rohkem põhipatrulle, mis oleks väga kulukas. Mõte oli leida mingi muu vahend, kuidas tagada reageerimisvõimekus tihedatel aladel. Nii hakkasimegi juurutama äppi, millest kasvas välja Drive,» rääkis Konks.

«Põhimõte on selles, et kaasata väiksema koormusega selliseid inimesi, kes töötavad mingil teisel põhitöökohal ja õpetada nad välja turvatöötajateks. Või kui neil juba on turvatöötaja kvalifikatsioon, siis saame kaasata neid läbi tarkvaralise lahenduse oma tehnilise valve häirete teenindamisele,» lisas ta.

Esimene selline reageerija leiti 2018. aasta kevadel ning lahendust testiti ainult ühe kasutajaga. Drive rakendus sisuliselt 2018. aasta juulis ja on tänaseks toiminud natuke üle aasta.

«Oleme koosseisu pidevalt suurendanud ja tänu sellele oleme saanud hõlmata ka maapiirkondi nii Ida- kui Lõuna-Eestis. Praegu on äpil umbes 50 kasutajat. Eesti Raudtee õppusel oli meil väljas kolm Drive’i meeskonda. Drive’ide varustus sarnaneb meie firma põhipatrullide omale. Neil on kindlasti seljas vormielement, mis annab selgelt märku, et tegemist on turvatöötajatega. Nende koolitus ja kõik muu on sama, mis põhikohaga turvatöötajatel,»lausus Konks.

Asi näeb välja nii, et kui inimesel on põhitööst vaba aeg ja ta on valmis väljakutsele reageerima, siis ta märgib ennast äpis live’i ja nii-öelda «tekib» turvafirma kaardi peale. «Kui ta on kaardil ja asub häiret andnud objektile kõige lähemal, siis me anname selle häire talle ja ta sõidab välja,» selgitas Konks.

Äpi kaudu töötajatele makstakse praegu põhiliselt häirete pealt vastavalt objekti kaugusele. Konksu sõnul tahab firma juurutada ka dünaamilise tasustamise, mis tähendab seda, et niisugustel hetkedel, kui on vaja suuremat reageerimisvõimekust, makstakse ennast tööle märkinud inimestele ka ajatasu.