Huawei juhi üllatav avaldus: Trump on üsna hea president

«Ma arvan, et Trump on üsna hea president. Ta ei ole vedanud USAd raskemasse olukorda. Meil pole USAs mingisugust staatust ja me ei plaani seda saavutada. Seega meid ei huvita, kas ta valitakse tagasi või mitte. Sellel pole meiega mingisugust pistmist,» ütles Ren intervjuus telekanalile CNBC .

Ren: Loodan, et inimesed unustavad mind. Minu mäletamine on raiskamine. Loodan, et nad suudavad minust mõtlemise lõpetada. Kui nad mind mäletavad ja selle muudavad selle mänguks, et näha, kes on lojaalsemad, muutub see koormaks. Nad võivad vaadata taevasse, kui mind mälestavad. Ma ei taha, et nad minust mõtleksid ja neile on minu jaoks liiga väsitav.