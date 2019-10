Galerii: selle erilise autoga sõidab Jaapani keiser kroonimisparaadil

Jaapani valitsus on arutlenud juba päris kaua, milline sõiduk valida, sest lisaks ohutusele ja mugavusele tuleb niivõrd püha ürituse puhul avesse võtta kõikvõimalikke sümboolseid tähendusi, mida keisri sõiduriist maailmale edasi annab. Valik tehti viie erineva autotootja vahel ning võidukaks sai lõpuks tugevalt modifitseeritud Toyota Century kabriolett sedaan. Otuse tegemisel sai määravaks auto keskkonnasäästlikkus, millel on samuti poliitiline sõnum.

Toyota Century on tagasillaveoga nelja-ukseline luksuslik esindusauto, mille erinevaid versioone on keiserlikus perekonnas kasutatud juba aastakümneid. Sama mudeliga sõidavad mõnikord ka Jaapani riigipead, poliitikud ja rikkamad ärimehed. Jaapani eliidile meeldib Century peal kasutatava linnu logo, mis sümboliseerib mütoloogilist Hō'ō lindu (põhimõtteliselt fööniks), keda on peetud läbi ajaloo üheks keisri sümboliks. Sama linnu kujutisi leiab näiteks vanadest templitest ja pühamutest.

Centuryt hakati tootma 1967. aastal ning kuni 2018. aastani oli selle kapoti all täiesti unikaalne Toyota poolt ainult selle mudeli jaoks valmistatud V-12 mootor. Teise generatsiooni Century sees on Toyota poolt valmistatud hübriid V8. Century välimus on läbi aastakümnete suhteliselt vähe muutunud, sest seda peetakse konservatiivsete väärtuste esindajatele sobivaks sõidukiks. Century autod on peaaegu alati musta värvi ja saanud Aasia riikides ikooniliseks.

Kroonimisparaadi jaoks ehitatud Century on täiesti unikaalne. Näiteks on auto valged istmed ehitatud nii, et nende kõrgus ja nurk pakuks rahvale kõige paremat vaadet keisrist ja keisrinnast. Autole on ühtlasi lisatud keiserliku krüsanteemi sümbolid ja eraldi koht Jaapani lipu jaoks, mis kinnitatakse paraadi ajal. Keisrerliku majapidamise agentuuri sõnul on auto maksumuseks umbes 80 miljonit jeeni (750 000 dollarit).

22. oktoobril toimuval ajaloolise tähtsusega paraadil võtavad autokolonnist osa lisaks keiser Nauruhitole ja keisrinna Masakole ka keisri noorem vend kroonprints Fumihito, kroonprintsess Kiko ja peaminister Abe Shinzo. Autokolonn läbib 4,6 km ning sõidab Tokyo keiserlikust paleest keiserlikku residentsi Akasaka linnaosas.