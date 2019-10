Telefoniarvustus: OnePlus 7T – osta või mitte?

Selle seadme tootjaks on Hiina mobiilitootja OnePlus, kes soovis alguses erineda kõigist teistest selle poolest, et ei kulutanud pea sentigi turundusele ja kelle seadmeid sai osta vaid veebipoest, saavutades nii kokkuvõttes seadmete madalama hinna.

Tänaseks on see erinevus kadunud: Eestiski on palgatud lausa PR-agentuur (Alfa-Omega) ning püsti pandud füüsiline müük mobiilioperaatorite (Telia ja Elisa) juures. Vaikselt liiguvad ülespoole ka hinnad.

Aga asume seadme omaduste juurde. Mudel OnePlus 7T – lühidalt on see väga laheda väljanägemise ja kiire protsessoriga seade, mis teeb aga keskpäraseid fotosid, on raskevõitu ning mitteveekindla korpusega.

Alustame sümpaatsest. Kahtlemata käib sellele poolele seadme välimus. Liustikusinine matt korpusetoon peaks näiteks eestlastele vägagi omane tunduma. Lisaks võimas ringikujuline kaamerakomplekt tagaküljel ning mängude mängimiseks vägagi mõnus lame ja pika (6,55 tolli) diagonaaliga ekraan.

Lahe on jätkuvalt see, et helisemise, vibreerimise ja vaigistamise vahel valimiseks on mobiili paremal küljel füüsiline nupp. Muus osas välimuselt mobiil nagu mobiil ikka. Kõik nupud asuvad intuitiivselt õigetes kohtades, nurgad on kergelt ümarad. Ainus häda on kaamerakapsliga: kuna see ulatub mõnevõrra korpuse tasapinnalt välja, siis kipub seade laual veidi loksuma, kui sellel tippida.

OnePlus 7T kaamerakomplekt FOTO: Aivar Pau

Teiseks tugevuseks tuleb kindlasti pidada oma hinnaklassi kohta väga häid mälu-, protsessori- ja ekraanigraafika näitajaid. Snapdragon 855+ protsessor, 90-hertsine Fluid AMOLEDi ekraan (pikslitihedus 402 ppi on väga okei – täpselt nagu Samsung Note 10 näiteks), 8GB RAM ja 128 HB ROM – kogu see kupatus paneb äpivaated vägagi sujuvalt jooksma.

Vähemalt sama hästi kui tuhandeeurostel Samsungidel, Huaweidel ja iPhone’idel. Liiatigi on tarkvaraplatvormiks uusim Android 10, mida pole praeguseks peal veel ühelgi konkurendil.

Mulle meeldis ka see, et – kuigi helitugevuselt veidi ühte kõlarisse kaldu – on OnePlus teinud seadmele kaks kõlarit ja nii on võimalik mängides ja filmi vaadates stereot nautida.

Aku on mahutavusega 3800 mAH ja peab vastu tublisti üle ööpäeva, kui mitte kaks. Varustatud on see kiirlaadijaga, kuid seadmel on puudu juhtmevaba laadimise funktsionaalsus.

Üliväga meeldib mulle ka esiekraani sisse integreeritud sõrmejäljelugeja kiirus ekraani vabastamisel, Samsungile teeb kindlasti silmad ette.

Aga vaatamata neile tipptasemel näitajatele ma ikkagi ei osta seda mobiili. Sest on olulisi nõrkusi, nii minu kui ka, ma eeldan, paljude teiste jaoks.

Esiteks ei meeldi mulle kaamera. Õigemini, kolme objektiiviga kaamera endaga on lood hästi. Põhikaameraks on mobiilil koguni 48-megapiksline Sony IMX586 kaamera ½-tollise pildisensori, 7P läätse, f/1,6 ava ning optilise pildistabilisaatoriga. Seda täiendavad 16MP ülilainurkkaamera ja 12 MP telefoto kaamera.