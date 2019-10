Uurimisaluste Tallinna mänguväljakute arv kasvas kolmeni

«Meile on teada, et TTJA on algatanud menetluse kolme mänguväljaku ohutuse küsimuses, millest üks mänguväljak asub Lasnamäel ja kaks Haaberstis. Laste mänguväljakute ohutus on vaieldamatult väga tähtis ja ootame samuti TTJA ekspertiisi tulemust,» ütles Postimehele Tallinna abilinnapea Kalle Klandrof.