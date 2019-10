Inspektsioon sekkub: taksoklientide loata filmimine ohustab eraelu

«Seoses eilse artikliga märkasime uut probleemi, millega inspektsioon peab tegelema. Kindlasti ei saa olla nõus, et ilma inimest teavitamata teda taksos filmitakse,» ütles AKI pressiesindaja Signe Heiberg.

«Riivet ei pruugi tunda igaüks, kelle sõitu punktist A punkti B salvestatakse pildis ja helis, kuid kindlasti on palju neid, kes valiks sihtkohta jõudmiseks ilma kaamerata sõiduki,» leiab AKI.

«Kuna kõnealusel juhul on riive inimese privaatsusele tõenäoliselt alati olemas, peab sõidukijuht salvestamisest enne teenuse osutamise algust inimesele teada andma ja inimesel on õigus salvestamisest keelduda, samuti ka sõidust ilma täiendavate kuludeta, kui juht salvestamisest ei loobu,» teatas AKI.

Inimese pildi ja heli salvestamine on isikuandmete töötlemine ning see nõuab töötlejalt andmekaitse põhimõtete järgimist – neist üks olulisemaid on inimese teavitamine, mille jaoks ja milliseid isikuandmeid kasutatakse.