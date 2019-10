Juhtmevabadus

Üks kindel trend, mis praegu valitseb, on suund vähendada erinevaid juhtmeid. Klaviatuurid ja hiired on juhtmetest vabad juba ammu. Üha populaarsemaks aga on saamas ka juhtmevabade seadmete laadimine ning kindlasti nii-öelda tõeliselt juhtmevabad kõrvaklapid. Apple AirPods-idest alguse saanud lahendus on nüüd iga endast lugupidava tootja portfellis. Üha uuenevad mudelid pakuvad ka aina kergemat kaalu, paremat helikvaliteeti ning rohkem lisavõimalusi. Olgu selleks siis hääljuhtimine, kiirem laadimine või veekindlus. Tõenäoliselt saavadki seda tüüpi kõrvaklapid õige pea populaarsemaks kui tavapärased juhtmega nööpkuularid. See aga kaotab ka diskussiooni, kas nutiseadmetel peaks kõrvaklapipesa olema või mitte.

Nutitelefonid

Nutitelefonide osas on IFA alati veidi vaeslapse rollis, seal ei kuulutata tavaliselt välja suuri uudiseid. Nii ka seekord. Apple tutvustas oma uusi iPhone mudeleid eraldi enda korraldatud üritusel ning sama teed läksid ka Huawei (Mate 30 seeria) ja Samsung (uus Note). Samas aga ei tähenda see, et IFA-l nutitelefone ei oleks. Näiteks LG näitas oma versiooni volditavast telefonist, mis erines küll põhimõtteliselt Samsungi ja Huawei sarnastest seadmetest. Nimelt on LG lähenenud asjale lihtsalt nii, et tehtud on küll volditav telefon, kuid seda avades saab kasutaja enda käsutusse kaks eraldi ekraani. Nende vahele on rahumeeli jäetud hing ning nii välditud painduvast ekraanist tulenevaid probleeme. Teisalt aga on kaotatud ka viimaste pakutavas maagilises tundes. Rääkides volditavatest ekraanidest, oli Samsungi boksis näha ja katsuda nende Galaxy Fold. Nii sai tutvuda selle imetelefoni parendatud ja väidetavalt müügivalmis versiooniga. Nokia aga näitas 7.2 nime kandvat mudelit, mille suurimaks uudiseks on tervelt 48 Megapikslit pakkuv kolme objektiiviga kaamera. Lisaks oli nende boksis veel mitmeid lihtsakoelisi ning soodsaid nuputelefone. Sony seevastu tutvustas üsna korralike näitajatega Xperia 5 nimelist seadet.