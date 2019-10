FOTO: Telia

Suve hakul sai elektroonikaseadmete tootja Ericssoni Lasnamäel asuvast tehasest koostöös Teliaga tark tootmishoone, kirjutab tehnoloogiaportaal Digitark.

Ericssoni tehase nutikaks saamise teekond on olnud väärtuslik kombinatsioon meeskonnatööst, väljakutsetest ja õppetundidest. Mismoodi täpsemalt, seda jagavad Telia asjade interneti valdkonna juht Toomas Kärner ja Ericssoni targa tehase eestvedaja Tähve Lõpp.

Võib üsna julgelt öelda, et targad tehased on lähitulevikus iga jätkusuutliku tootmisettevõtte jaoks olulised. Nutika tehnoloogia kaasabil on võimalik parandada tehase efektiivsust, tootmise kiirust, toodete kvaliteeti ning automatiseerida erinevaid tööprotsesse. Vähetähtis pole ka automatiseerimisega kaasnev suurem tootmispaindlikkus. See võimaldab pakkuda klientidele just neile sobivaid tootepakette ning säilitada karmis turuvõitluses konkurentsieelist ja teinekord isegi kasvatada. Tehase nutikaks tegemine ei tohiks aga olla eesmärk omaette – kõik algab siiski konkreetsest vajadusest, mida tehnoloogia abil lahendama hakatakse.

Targa tehase loomine on teekond

Targa tehase tegemine on vajaduspõhine loominguline protsess. Viimast just sellepärast, et paberi peal paistavad ideed ühtmoodi, reaalsus on sageli midagi muud.

„Piltlikult öeldes on tehase automatiseerimine justkui startupi ehitamine, mis enamjaolt tähendab seda, et kogu protsessi planeerimine ja ehitamine nõuab nii paindlikkust, avatust kui ka skoobi muutmist,“ kirjeldas Ericssoni tehase targaks muutumise teekonda Tähve Lõpp. „Selle eelduseks on partnerite vaheline usalduslik koostöö: nii tellijast kui teostajast – antud juhul Ericssonist ja Teliast – saavad ühise tulemuse nimel pingutavad meeskonnaliikmed.“