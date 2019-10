Startup'id avasid ukse Eestisse ukrainlastele, venelastele ja türklastele

«Peamiselt on nende edu selles, et nende riikide arusaam iduettevõtlusest ja definitsioon kattub Eesti omaga – tehnoloogial põhinev, innovatiivne, skaleeritav ja potentsiaalselt kiire globaalse eduga ettevõte,» selgitas nende riikide edu statistikat haldava sihtasutuse Kredex esindaja Joonas Kerge.