FOTO: iStock

Ühendamine avalikku wifi-võrku võib olla riskantne. Vaatame, kuidas ohte vähendada, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.

Ligipääs internetile pole üldjuhul probleemiks, kui sa oled kodus – see on turvaline, lihtsasti ühendatav ja ülerahvastamata. Seda viimast muidugi mitte juhul, kui kogu pere striimib korraga viiel seadmel Netflixi. Suundudes kodu kaitsvate müüride vahelt välja, on lugu teine. Kohti, kus wifi-võrgud levivad on meeletult, võimaldades jätkata tööasjade ja muu vajalikuga. Keerulisem küsimus on, kuidas nendele võrkudele ligi pääseda ja kuidas seda turvaliselt teha.

Avalik wifi-võrk on oma olemuselt vähem turvaline, kui privaatne, sest teadmata jääb, kes selle üles pani ja kellel veel on ligipääs. Ideaalses maailmas poleks vaja avalikesse võrkudesse ühenduda, selle asemel tasuks eelistada nutitelefoni, millega teha hotspot ehk kohalik wifi võrk, mille ruuteriks on enda telefon. Siiski tuleb ette olukordi, kus see pole praktiline või isegi mitte võimalik. Sellisel juhul on võimalik potentsiaalset kahju minimeerida, järgides allolevaid lihtsaid samme.

Vali, keda usaldada

Võimalusel vali teada-tuntud võrgud nagu näiteks McDonald’si oma. Nende äri on burgerid, saades oma kasumi sealt, mistõttu pole neid põhjust häkkimises kahtlustada.

Siiski pole ükski avalik wifi-võrk täielikult turvaline, sõltudes, kes sellesse veel on ühendatud ja kes seda pakub. Rääkides suhtelisest turvalisusest, siis üldiselt tasub vältida suvalisi wifi-võrke, mis hüppavad ette näiteks läbi kaubanduskeskuse jalutades. Samuti, kui nende nimed on midagi, millest pole midagi varem kuulnud. Tegu võib olla täiesti adekvaatsete võrkudega, kuid kui iga mööduja võib sinna tasuta ennast ühendada, siis mis kasu sellest võrgu haldaja saab? Mille pealt nad teenivad? Siin pole ühte kindlat ja alati paikapidavat reeglit, kuid tervest mõistusest lähtumine on abiks.