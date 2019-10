Keilas pandi tööle näotuvastusega sigaretiautomaat

Iseteeninduskassa isikutuvastuslahendus põhineb StrongPoint iseteeninduskassa tarkvaral ja Yoti digitaaltuvastuse platvormil. Kui klient soovib osta tubakatooteid, väljastatakse need talle Vensafe’i kaubaväljastusautomaadist, mis asub iseteeninduskassade juures.

Süsteem toimib 29-aastaste ja vanemate inimestega, et alaealised täiskasvanu välimuse tõttu süsteemi kuritarvitada ei saaks.

«Kui siiani on ilmselt paljud poodides sattunud olukorda, kus isegi energiajooki ostes tuleb iseteeninduskassas müüjat oodata ja seejärel dokumenti näidata, siis antud masina kaudu on võimalik soetada kõiki vanusepiiranguga tooteid ilma müüja sekkumiseta,» ütles masina loonud firma StrongPoint tehnoloogiajuht Julius Stulpinas.

Klientide puhul ei eelda lahendus dokumendi olemasolu, mis tähendab, et rahakotis saab olla üks kaart vähem. Klienditeenindajad saavad sealjuures poes teiste olulisemate asjadega tegeleda ning hallata iseteeninduskassasid.

«Kui kolme aasta eest Eestis tubakaseadust muudeti, siis sai meile poe haldajana selgeks, et tubakatoodete ostmine läheb väga keerukaks nii tarbijale kui ka klienditeenindajale. Seda põhjusel, et inimene ei näe kaupa ja teenindaja peab kliendiga mingil moel arusaamale jõudma, millist toodet klient soovib. See omakorda tekitab järjekordi ja muudab ostlemiskogemust aeglasemaks. Täpselt sel põhjusel otsustasime kasutusele võtta automaatse lahenduse,» selgitas Keila Tarbijate Ühistu tegevjuht Olev Mäll.