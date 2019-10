Huaweile ei meeldi Kingo mobiilivahetus

Huawei tarbijasegmendi juht Baltikumis Hong Yang ütles, et süüdistustel nagu oleks Huawei telefonid ebaturvalised, puudub igasugune alus.

«Huawei jaoks on meie klientide turvalisus ja privaatsus esmatähtis ning siinkohal lähtume USA-s ja Kanadas väljatöötatud GAPP (Generally Accepted Privacy Principle) põhimõtetest, EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR) ning loomulikult kohalduvad meile ka iga riigi kohalikud regulatsioonid,» ütles Yang Postimehele.

Ta kinnitas, et ilma kasutaja nõusolekuta ei kogu ega jaga Huawei tema isiklikke andmeid kolmandate osapooltega ning «proovib pakkuda oma tarbijatele parimat privaatsuskaitset».

«Samas on Huawei alati valmis kaitsma oma õigusi ja huve olukorras, kus mõni osapool levitab alusetuid kuulujutte ja pahatahtlikku laimu,» tõreles Hong.

Septembris tunnistas minister Kingo intervjuus TV3 saatele «Laser », et tema töötelefon on Huawei.

«Olen arutanud selle teema üle, aga hetkel paanikaks põhjust pole, nii et kõik on kontrolli all,» kommenteeris Kingo, kes kasutas seadet muu hulgas töömeilide lugemiseks. «Ega telefonis ei ole mul nii salajasi andmeid, mis eeldaksid kõrgendatud salastatustaset.»

Eile tuli ilmsiks, et Kingo sai majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt uueks töötelefoniks iPhone’i.

«Minister Kingol oli lihtsalt kasutuses veel Riigikogu-aegne töötelefon, mis nüüd välja vahetati. MKMis on see tavapärane, et juhtkonnale soetatakse ministeeriumi poolt ametialaseks kasutuseks mobiiltelefon,» ütles Postimehele ministri.