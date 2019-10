Fotod: Google esitles uusi mobiile

Google Pixel 4 FOTO: Drew Angerer / AFP

Seadme ekraani ülaosas oleval ribal on selfie-kaamera, infrapunakiire tekitaja, punktprojektor ja sensor nimega Motion Sense, mille abil saab telefoni juhtida käeviibetega – näiteks kõnedele vastata, lugusid vahetada või märguandeid välja lülitada. Näotuvastus peaks Google’i lubaduse kohaselt töötama eriti hästi ka hämaras.

Pixel 4 on 5,7 tolline FHD+ OLED ekraan kuvasuhtega 19:9. Pixel 4XL ekraani diagonaal on 6,3-tolline. Duubelkaamera on 16- ja 12-megapiksline ning 90-kraadise vaateväljaga selfie-kaamera 12-megapiksline.

Seadmel on sees uusim Snapdragon 855 protsessor, muutmälu on 6 GB ja salvestusmälu 64 GB. Pixeli kasutajatele on Google’i pilveteenus tasuta. Aku mahutavuseks on tavaversioonil 2800 ja XL-versioonil 3700 mAh.

Värvivalikus on must, valge ja oranž. Hinnad jäävad 800 euro kanti.