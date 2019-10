Eesti tuntud startup langes varjusurma

Äriregistri andmeil ei maksnud ettevõte teises ega kolmandas kvartalis sentigi riiklikke- ega tööjõumakse, ettevõtte 2018. aasta majandusaruanne on esitamata ning tiksumas on 200-eurone maksuvõlg.

Ettevõtte asutaja ja suurim osanik Rode Luhaäär ütles Postimehelt neid asjaolusid kuuldes, et võttis raamatupidajaga ühendust ja lubas peagi vajalikud deklaratsioonid riigile esitada. «Käivet on olnud ja deklareerime ka kohe selle,» kinnitas ta.

«Kuna me opereerime startupilikult, siis - tsiteerides Eesti idufirmade kommuuni eestvedajaid - idufirmad opereerivad tihti ebastabiilsetes tingimustes. Ettevõte tegevust pole lõpetanud,» kinnitas Luhaäär.

Paytailori lahendus võimaldab vahendada mobiiltelefoni kaudu makseid kaupmehe ja kliendi vahel nii, et ostusumma lisandub mobiiliarvele või läheb maha pangakaardilt. Kui veel aasta eest oli selliseid maksekohti 14, siis tänaseks on neid järel vaid kolm.

Mobiilioperaatoritest on ettevõtte partner Elisa, kes kinnitab mullu juulis alustatud koostöö jätkumist.

«Elisa ja Paytaylori vahel on jätkuvalt koostöö, kuid koostöövõimalusi on jõustunud maksete direktiivist lähtudes piiratud,» ütles Elisa pressiesindaja Taavi Teder. Tema viidatud direktiiv lubab mobiiliarvetele kuus lisada vaid kuni 50-eurost maksekrediiti.

Paraku on mobiilimaksed jõudnud tänaseks massidesse ka näiteks ka läbi Swedbanki äpi või Telia tasku rakenduse.

«Pakume tarkvara, mis võimaldab ettevõttel oma tooteid pakkuda. Makse on üks osa sellest ja sel puhul on kaupmeestel otse lepingud pankadega. Meie oleme vaid tarkvara pakkujad,» ütles ta ja tõi kliendinäidetena Alexela nutika gaasijaama Rocca al Mares ja autopesula Otepääl ning Anita Butiik veebipoe.

Aastal 2014 tegevust alustanud Paytailor on investeeringuid kaasanud 180 000 eurot ning teinud aastate jooksul kokku käivet 80 000 eurot. Viimane rahakogumisvoor toimus aastal 2016.

Rode Luhaäär on ka Ettevõtluskõrgkoolis Mainor internetiturunduse õppjõud. Paytailori suuruselt teine osanik on Haapsalu ärimees Arne Veske. Kolmandaks suuremaks osanikuks ja ka ettvõtte kaasasutajaks on kommunikatsioonispetsialist Mariliis Mia Topp.