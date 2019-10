FOTOD: Citybee valmistub. Äpi kaudu renditavad sõiduautod pole enam kaugel

Leedulaste ettevõte Citybee plaanib lisaks kaubikute ja tõukerataste rendile siseneda ka sõiduautode kiirrendi turule. Näiteks Haabersti Rimi parklas on autod juba olemas, kuid äpis neid veel rentida ei saa.

Citybee pressiesindaja Triin Adamson ütles, et sõiduautode teenus ei ole veel aktiivne, kuid nagu piltidelt näha võib, siis on tõesti esimesed autod Tallinnasse jõudnud. «Kindlasti anname teada, kui teenus Tallinnas lansseeritakse,» lisas ta.

CityBee on Leedu ettevõte, mis on üle seitse aasta pakkunud autode ja kaubikute autojagamise teenust Leedu ja Poola turul, ühtekokku 17 linnas. Ettevõttel on üle 200 000 era- ja ärikliendi ning üle 200 kaubiku. Aprilli alguses sisenetakse üheaegselt nii Eesti kui Läti turule.