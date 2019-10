Välimus

Kunagi, kui Note päevavalgust nägi, oli arvukalt neid, kes selle nuhvli või phablet-i hiiglasliku välimuse üle irvitasid. Tänaseks on Note üle elanud hämmastava metamorfoosi – kunagisest gigandist on saanud täiesti keskmise suurusega nutitelefon. Tõsi küll, ekraan on tervelt 6,3-tolli, kuid telefoni füüsiline suurus on üpris käepärane ka ühe käega kasutamiseks. Kahtlustan, et kui peaksin igapäevaseks kasutamiseks valime endale ühe kahest Note 10 mudelist, siis eelistaksin pigem tavalist, mitte Plus varianti just seoses selle mõõdukate mõõtudega.