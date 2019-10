Füüsiline töökoht olgu ergonoomiline ja mugav

Viimastel aastatel on sülearvutite osakaal lauaarvutite arvelt jõudsalt suurenenud. Sülearvuti on kompaktne ja hea valik liikuvale inimesele, ent ergonoomiliseks tööks oleks mõistlik kasutada mõningaid lisaseadmeid – suurema ekraani, täismõõdus klaviatuuri ning kätt toetava juhtmevaba hiirega. Suurem lisamonitor säästab silmi ning mitme monitori liitmine võimaldab ekraanipilti jagada. Et lisaseadmete ühendamine ei kulutaks liialt väärtuslikku aega, on hea võimalus kasutada dokki – paljude ühenduspesadega seadet.