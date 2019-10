Videokinnitus: Kert Kingo läheb jälle välismaale

Kui mai lõpus osales minister Kingo Kanadas Ottawas toimunud Avatud Valitsemise Partnerluse tippsündmusel, siis sel kuul läheb ta Saksamaale.

«Plaanis on minna lähiajal Saksamaale, see on oktoobri lõpus kaheks päevaks kahte erinevasse linna, ja seal ka võimalusel mõnda ettevõtet külastada või mõne ettevõttega kohtuda,» kinnitas minister. Videokinnitust selle kohta saab vaadata siit.

Kingo väitel ei mäleta ta ka, et oleks kellelegi öelnud, et keeldub reisimast. Küll aga ütles ta välja seisukoha, et väliskaubandusega tegelemine ei tähenda seda, et ta peaks käima tootenäidiste kohvriga mööda maailma ringi.

Väga irooniline oli ta endiste valitsuste ministrite välisreiside suhtes.

«On tuua näiteid, kuidas teie erakonna minister käis Malaisias suuri tegusid tegemas ja selle tulemusena ei ole eksport suurenenud Malaisias. Samamoodi ei ole pärast Liisa Oviiri ministriks olemise aega, kui ta väga ohtralt käis Eestile n-ö uksi avamas ja tutvustamas, suuri kasvunumbreid tulnud. Aga tänan neid, et nad on väga palju vaeva näinud. Nüüd on siis see koht, kus me peaksime olema kohapeal ettevõtjate jaoks olemas, et siis need loodud kontaktid ka ettevõtjateni jõuaksid,» ütles Kingo reformierakondlase Kaja Kallase küsimusele vastates.

Mis puudutab tema tegevuse IT-valdkonda, siis ei osanud minister päris täpselt prognoosida, millal võiks kiire Internet Eesti maapiirkondadesse jõuda ning päris kindel ei olnud ta selles, kui suure summa ja kellele tema juhitav ministeeriumilt neiks arendusteks adnis.

«Siin takerdus tegevus seetõttu, et maadeostu ja omandi probleem oli vahepeal, aga praegust Elering vist võitis selle konkursi ära, et hakkab tegelema sellega. Elektrilevi vist oli see, kes hakkas seda arendama. Seda ma ei oska praegu – ja tõenäoliselt ka nemad mitte – prognoosida, mis kuupäevaks see valmis saab ja mitu majapidamist saab selle 20 000-ga, mis neil on olemas, kaetud. Aga prioriteet on ta endiselt,» ütles minister.