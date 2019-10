Kogu Eestit kattev interneti põhivõrk saab valmis

«Need piirkonnad ja sidesõlmed, mis olid planeeritud ühendada on ühendatud. Välja arvatud piirkonnad, kus on võrku arendanud MTÜ Eesti Andmesidevõrk,» ütles Postimehele ELASA juht Priit Soom.

Baasvõrgu rajamine läks kokku maksma 69,95 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu sihtfinantseering moodustas 60,3 miljonit. Kokku paigaldati baasvõrku 6226 kilomeetrit ja selles on 2479 ühenduspunkti.

Baasvõrgul on täna üle Eesti 20 klienti, kes omakorda internetti lõppkasutajatele jagavad.

Eelmisel aastal läbi viidud avaliku konkursi tulemusel sai Elektrilevi OÜ 20 miljoni suuruse toetuse, et luua aastatel 2019-2023 üle Eesti kokku 40 016 aadressile liitumise võimalus valguskaablitel põhineva juurdepääsuvõrguga.

Lõuna-Eesti maakondades peaks nn viimase miili lahendusi looma segaste omandisuhetega AS Eesti Andmesidevõrk, mis kogus tuhandetelt inimestelt liitumise ettemaksu, kuid pole hakanud reaalselt valguskaablit nendeni vedama.

Interneti on lubanud see ettevõte viia majapidamisteni vaid kohtades, kuhu on rajatud MTÜ Eesti Andmesidevõrk põhivõrk, mitte aga ELASA võrk.