Muidugi, kuskil tehakse suuri asju nagu elektrimootoriga sõitvaid praame, marsile suunduvaid rakette ja tuumaelektrijaamu. Personaalses digitehnoloogias on aga mitmes valdkonnas seisak. Tahvelarvutid, telefonid, nutikellad – need on põhimõtteliselt valmis. Kõige põnevam ja kiiresti arenevam valdkond on hoopis kõrvaklapid. Sellised nagu Apple AirPods’id, ilma juhtmeteta, mis kaotavad vajaduse kõrvaklapipesa järele (šansid on, et seda pole juba su praeguses telefonis).