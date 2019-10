LHV panka tabas reedel küberrünnak

DDos ehk Distributed Denial of Service on küberrünnaku liik, kus sihtmärgi servereid pommitatakse massiliste päringutega ja viiakse need hangumiseni. Sama rünnakut kasutati Eesti teenuste vastu pronksiööde ajal. Tavaliselt piiratakse selliste rünnakute puhul serveritele ligipääs välismaistelt IP-aadressitelt.