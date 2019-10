Ministeeriumid ei saa Jakko Väli suguseid kuidagi tõrjuda - urineerigu nad või nurka

Sotsiaalmeediapidamatuse all kannatav ning retsidiivselt kriminaalse taustaga Jakko Väli pidi saama tänasest välismajandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo nõunikuks. Kokkulepe oli Kingo koduerakonna EKREga sõlmitud ning tema uueks töökohaks pidi saama majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Nõunik sattus oma uuest ametikohast aga sedavõrd eufooriasse, et sõimas juba reedel kogu Eesti avalikkust sotsiaalmeedias «värdjateks» ja «raiskadeks» ning kallas labaste «tahakeeramise» tasemel seksistlike väljenditega üle ühe endise poliittuttava. Loomulikult tõusis avalik skandaal ja isegi Kert Kingol ei jäänud muud üle, kui nõunikule koht üles öelda juba enne esimest tööpäeva.

Mis oleks aga saanud siis, kui Kert Kingo oleks vait olnud ja Jakko Väli oleks täna hommikul MKMi uksest sisse astunud? Oletagem, et ta oleks seejuures olnud purjus, räusanud sarnaselt sotsiaalmeediale ka ministeeriumi ruumides - sõimanud osasid kolleege värdjateks ja palunud teistelt mõne euro eest «tahakeeramise» võimalust? Ehk siis: käitunud nii, mis annaks aluse vallandada mis iganes teise Eesti inimese, olgu ta siis ametipostil töölepingu alusel või avaliku teenistujana.

Mugav retoorika

Aga selgub, et ministri nõunikud on saanud Eesti tööturul valitseva praktikaga mõnevõrra kummalise erikohtlemise osaliseks.

Eesti on oma senisel tööõiguse rakendamisel lähtunud praktikast, et nii, nagu ministeeriumeil ei ole võimalust sekkuda ministrite valikusse, pole neil seda ka nõunike suhtes. Lähtutud on tõdemusest, et minister kannab poliitilist vastutust valijate ees, tema nõunik aga vaid ainuisikuliselt ministri ees. Ka tööl on ta muidugi vaid sama kaua kui ministergi.

«MKM ministrite poliitiliste nõunike valikusse sekkuda ei saa. Minister ise otsustab, kas ja kelle võtab, tavaliselt valitakse see koostöös erakonnaga,» kõlab esimese hooga ka MKMi pressiesindaja Laura Laasteri vastus Postimehe küsimusele, kas ministeeriumil oleks mingisugustki võimalust nõunike tegemistesse sekkuda.

Paraku selgub, et see on vaid poolik tõde.

Poolik seetõttu, et ainult ministril on vabariigi valitsuse seaduse kohaselt tõesti õigus sõlmida ja lõpetada lepinguid oma vahetult alluvate nõunikega.

Kuid nõunikud sõlmivad tööle asumisel ministeeriumiga vormilt töölepingu ja töölepinguseaduse paragrahv 5 (lg 1 p 11) nõuab seda, et töölepingus peab olema viide ka tööandja kehtestatud töökorralduse reeglitele.

Jah, justnimelt – Jakko Väli ei oleks pidanud ministri nõunikuna alluma mitte ainult Kert Kingo ega EKRE vaid oma tööandja ehk MKMi töökorralduse reeglitele. Ja seda ministri nõunikelt ka reaalsuses nõutakse.

Ministri nõunike töölepingus seisab nimelt sõnaselgelt, et nad on kohustatud täitma ministeeriumi sisekorraeeskirju ja muid normdokumente. Veelgi enam: osalema ka koolitustel ja ning tegema koostööd ministeeriumi ametnike ja töötajatega ning teste koostööpartneritega.

Väljavõte ministri poliitilise nõuniku töölepingust FOTO: Kuvatõmmis

MKM-i töökorralduse reeglites seisab muu hulgas ka suur hulk nõudeid käitumise kohta nii tööajal kui väljaspool seda.