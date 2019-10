Eestil pole mingit kavatsust digimaksu kehtestada

«Sellist eelnõud koostamisel ei ole,» teatas Postimehele rahandusministeerium.

«Riigikogu selle koosseisu rahanduskomisjonis ei ole nimetatud teemat arutatud,» kinnitati Postimehele riigikogust.

Veelgi enam, riigikogu ei tule teema juurde üleüldse enne, kui omakorda valitsus esitab eelnõu väljatöötamiskava või vastava eelnõu.

Digimaksu kehtestamise teemat on viimasel aja küll arutatud kohalike meediamajadega, kes leiavad, et praegu maksavad meie kohalikud meediaettevõtted suurte internetihiidudega võrreldes 4,5 korda rohkem makse ja nii kaotab ka riik igal aastal miljoneid eurosid maksuraha. Seega soovivad nad, et riik võiks juba aastal 2021 kohaliku digimaksu kehtestada.

Eesti senine retoorika on eesistumisest saati olnud, et ükski Euroopa riik ei tohiks üksikult hakata digimaksu regulatsioone välja mõtlema ning leida tuleks ka Euroopa Liidu või OECD riikide ülene sarnane lahendus. Euroopa Liit on paraku tänaseks kokkuleppe leidmisel põrunud ning OECD pole enne aastat 2021 kindlasti midagi lõplikku valmis mõtlemas.

Rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov selgitas Postimehele, et alles mõni päev tagasi avaldas OECD digimajanduse maksustamisel uudse lähenemise (unified approach), mis avati avalikuks konsultatsiooniks ja on tõstnud teema taas arutelu keskmesse.

«Mingeid arenguid, mis kaotaksid ühepoolsete lahendustega seotud negatiivseid tagajärgi, ei ole samas toimunud. Vastupidi, võrreldes 2017. aastaga, mil Eesti tõstatas eesistumise ajal digimajanduse maksustamise teemat, on tõenäosus, et ülemaailmne lahendus ühel või teisel moel sünnib, oluliselt suurenenud,» märkis Jegorov.

Ta lisas, et kuna tähtaeg, mida OECD on endale võtnud, on 2020. aasta, siis ilmselt Eesti oluliselt kiiremini ühepoolse lahendusega kuskile ei jõuaks, ent teisalt pole juurde tulnud ka ühtegi takistust, et riigid, s.h Eesti, ei saaks teha siseriiklikke ajutisi lahendusi.

«Nii et kõik on vaid analüüsi ja otstarbekuse küsimus,» ütles asekantsler.

Eesti Meediaettevõtete Liit märgib, et digimaks on juba jõustatud Prantsusmaal, kus president Macron on võtnud võitluse internetihiidudega südameasjaks ning soovib kaitsta oma turgu ja tootjaid.

Digimaks on liidu kinnitusel menetluses Suurbritannias, Austrias, Itaalias ja Tšehhis. Vastav eelnõu on koostamisel Sloveenias.