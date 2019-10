EKRE sõimab oma ministrit Juudaks ja kaabakaks

«Ilmselgelt on tegu infolekkega töörühma seest, andmed lekitati teadlikult digiportaali [Geenius – toim], et ajakirjandus saaks sealt endale närimiskonte haarata. Nüüd on võimalik asuda töörühma tööd maha tegema ja tulemusi naeruvääristama. Ilmselt peaks töörühm nüüd vaatama, kes on nende oma Juudas. Kui tegu on andmete lekitamisega, siis on probleemid suured – töörühmas tegutseb kaabakas ja ajakirjandus ikka endiselt ääretult ebamoraalne,» kirjutas EKRE propagandaportaal eile õhtul.

FOTO: Kuvatõmmis

EKRE arvab ka, et kui need andmed oleks väljastanud töörühm, siis oleks need ametlikult välja käidud ja olemas olnud ka rahvusringhäälingus - «kuid need on kohale hiilinud vargsi, kõrvalteid pidi».

Postimees suhtles nende räigete süüdistuste teemal MKM-iga ja selgus, et tegelikult on kõik kõnealuse töörühma protokollid olnud ministeeriumi poolt kogu aeg avalikud. Lisaks on IT-minister Kert Kingo ise väitnud, et saadab kõik need protokollid otse portaalile Geenius.

«Töörühma kohtumiste protokollid ei ole salastatud ja kindlasti jagame neid kõigi huvitatud osapooltega,» kinnitas MKMi pressiesindaja Laura Laaster.

Ta märkis, et kõik e-valimiste töörühma kohtumiste protokollid on kättesaadavad MKMi kodulehel.