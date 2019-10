Eksklusiiv: võtame karbist välja Huawei sanktsioonimobiili

Otse Hiinast täna meieni jõudnud seadme puhul on tehnilises mõttes tegemist kahtlematult ühe võimsaima mobiiliga üldse ja see teeb vaieldamatult kõige paremaid fotosid kogu mobiilimaailmas.

Seadme põhikaamerate komplektis on koguni neli liiget pluss hea mitu sensorit. Kaks neist Leica brändinguga kaameraist on 40-megapikslised, üks 8-megapiksline telefoto kaamera ja üks 3D kujutist lisav sügavuskaamera. Lisaks lasefookus, värvitemperatuuri mõõtur, kahekordne välk.

Kogu see kupatus on disainitud suure ringikujuline komplektina silmatorkavalt tähtsaimale kohale seadme tagaküljel:

FOTO: Aivar Pau

Maailma tunnustatuim mobiilikaamerate hindamisportaal Dxomark andis Mate 30 Pro kaameratele 121 punkti, mis on läbi aegade suurim skoor.

Seadme kaamera võimaldab muu hulgas kuni 30-kordset suurendust. Selfie-kaamera on samuti duubelobjektiiviga, seda bokeh-efekti saavutamiseks ja mitme inimese selfie tegemiseks, megapiksleid on esikaameral võimsad 32 megabaiti.

Kiirelt toimetuses välja ja lainurkfoto Maakri kvartalist sai läbi seenevihma selline

Maakri kvartal FOTO: Aivar Pau

…ja ühe Maakri tänava poekese ees õitsevad siaamaani sellised lilled:

FOTO: Aivar Pau

Muus riistvara osas jätkub kõik samal kõrgel laiel: RAM-mälu 8 GB, salvestumälu 256 GB, Huawei uusim tehisintellektig a varustatud protsessor Kirin 990, servadest kumera OLED-tehnoloogia esiekraani eraldusvõime 2400 x776 pikslit, vee- ja tolmukindlus IP68 tasemel, koguni 4500 mAh mahutavusega aku, mida saab laadida 40-vatise kiirlaadijaga või juhtmevabalt, ultraheli tehnoloogiaga ekraanialune sõrmejäljelugeja jne jne. Kõik on tipptasemel.

Tõenäoliselt ei reeda ma suuri saladusi, kui panen välja ekraanitõmmise seadme omaduste lehelt:

FOTO: Ekraanitõmmis

Ekraan on Pro-versioonil 6,53 tolline, kuvasuhe 18,4:9. Täielikult on kadunud ekraani külgedel asuvad mustad alad, küljekumerused on muudetud 88-kraadiseks.

Mate 30 Pro on varustatud vaid ühe küljenupuga FOTO: Aivar Pau

On ka mitmeid suuri uuendusi. Näiteks on sellel seadmel vaid üks füüsiline nupp seadme avamiseks. Hääletugevuse nuppe enam pole – need on saanud virtuaalse kuju ja aktiveerimiseks tuleb teha topeltvajutus seadme ülaäärel.

Soovi korral saab jätta ekraanilt ära ka ekraani lumise osa virtuaalsed navigatsiooninupud ja asendada need sõrmeviibetega alt üles või ekraani servadelt keskmesse.

Paraku tuleb meil hinnang jätmata anda kõigele, mis puutub seadme tarkvaralist poolt. Meile tuntud äppe sellele telefonil lihtsalt pole ja osasid neist ei saa ka kuskilt alla laadida ja käivitada.

Tõsi, Mate 30 Pro tarkvaraplatvorm on USA päritolu uusim Android 10, kuna see on Google’i poolt vabavara ja igaüks võib seda kasutada.

Paraku pole Google’il pärast mais USA poolt Huaweile kehtestatud sanktsioone õigus Huaweile pakkuda teenuseid (Google Mobile Services (GMS)), mis Androidi jaoks loodud äppe selles telefonis töös hoiaksid ja ka Google Play poodi äppide allalaadimiseks. Nii saabki äppe telefoni tõmmata vaid Huawei App Gallery abil, mis on aga paraku sisuliselt olematu sisuga võrreldes Google Play poega.

Sellisel kujul ei ole seadet tõesti mõtet Euroopas müügile tuua. Keskmise eurooplase sõltuvus Mapsist, YouTube’ist ja Facebookist on lihtsalt sedavõrd suur ja kõike seda mobiili veebibrauserit tarbida oleks tõeline piin, kui mitte võimatu ülesanne.

Mate 30 Pro FOTO: Aivar Pau

Seega on USA-Hiina kaubandustüli eurooplased ilma jätnud ühest maailma parimast mobiilist. Võib olla on selles süüdi ka Euroopa ise, kes pole suutnud Google’ile konkurendiks luua mitte ühtegi tõsiseltvõetavat mobiiliplatvormi. Tehnilises mõttes on Mate 30 Pro puhul tegemist tõesti hiilgava mobiiliga.